"اليوم" تريو نسائي يجمع نجمات برنامج أحلى صوت

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"الخليج 365" من بيروت: إجتمعت ثلاثة من نجمات برنامج "ذا فويس" هالة القصير، وحنين القصير، ونورا أبو ماضي في أغنية "تريو" بعنوان "اليوم"، من كلمات الشاعر عادل السعيدي والحان علي سالم وتوزيع تراث نمير. وتولى عمليات الهندسة الصوتية المهندس سامر سالم، اما الاشراف العام كان تحت إدارة إيهاب غيث. كما تميزت الاغنية بإيقاعها الشبابي الذي أشرف عليه الايقاعي المعروف إيهاب الخياط.

تم تسجيل وتصوير الأغنية ما بين الامارات والعراق وسوريا وفلسطين، حيث كان التسجيل والتصوير عن بعد في ظل وجود كل فنانة في بلد مختلف.

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