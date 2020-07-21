موعد ومكان عرض مسرحية "صباحية مباركة" لـ"علي ربيع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أعلن الفنان أشرف عبدالباقي عن موعد ومكان مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة"، المقرر عرضها في موسم عيد الأضحى المقبل.

وشارك "عبد الباقي" صورًا من الكواليس، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، وعلق :"مسرحية صباحية مباركة، مسرحية جديدة من فصلين، في عيد الأضحى، على مسرح جراند نايل تاورز".

مسرحية "صباحية مباركة" بطولة أوس أوس، علي ربيع، سليمان عيد، حسام داغر، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي.