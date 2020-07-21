"نقابة الموسيقيين" تكشف حقيقة عقدها جلسة من أجل عمر كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نفى المركز الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، أن يكون مجلس النقابة قد ناقش في إجتماعه الأخير أي أمر يتعلق بالعضو المنتسب الموقوف حاليًا عمر كمال، أو أي موضوع يخص حالة بعينها، وأنه لاصحة لما تم نشره حول ذلك الأمر مؤكدا أن المركز الإعلامي هو المرجعية لأخبار النقابة.

وأشار إلى أن اجتماع المجلس الأخير اقتصر على مناقشة أمور عامة، خاصة بالجمعية العمومية وما تلاقيه من أزمة اقتصادية بسبب توقف الموارد وتعطل 38 الف عضو عامل ومنتسب عن العمل منذ عدة أشهر بعد انتشار فيروس كورونا والتزاما بقرار رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا.

وأن هذا التوقف قد أثر كثيرا على قدرة النقابة في مواجهة تلك الأزمة لولا نجاحها خلال السنوات الماضية في زيادة ودائعها وعوائدها الإقتصادية لمواجهة مشروع العلاج وصندوق المعاشات وبنود أخرى تستنزف عدة ملايين شهريا.

ولفت المركز الإعلامي أن مجلس النقابة يستشعر ماتمر به البلاد حاليا من مواقف تاريخية وحاسمة لمستقبل الشعب المصري بل والشعب العربي، وأن مجلس النقابة كان من أوائل من أيد ودعم موقف القيادة السياسية لاتخاذ ماتراه لاتخاذ كافة التدابير اللأزمة لحماية الأمن القومي المصري على المستويين الداخلي و الخارجي.