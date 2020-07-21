طارق الشناوي لمصراوي: "قصرنا كثيرا في حق فوزي الجزايرلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعتبر الفنان الكبير فوزي الجزايرلي، قامة من القامات الفنية التي لم تنل نصيبها من التكريم التي تستحقه، على الرغم من إسهاماته الفنية الكبيرة.

ولعل الجمهور يتذكر النجم الراحل الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1886، بتكوينه ثنائيا فنيا مع ابنته الفنانة الراحلة إحسان الجزايرلي، والتي جسدت في أكثر من عمل شخصية زوجته.

وقال الناقد طارق الشناوي، في تصريح خاص لمصراوي، إن نجل الفنان الراحل هو مخرج الاستعراضات الشهير فؤاد الجزايرلي، وكان من أهم مخرجي الاستعراض.

وتابع: "دور فوزي الجزايرلي في بدايات السينما المصرية قبل أن تنطق حتى مهم ومؤثر، فقد لعب دورا مهما جدا في البنية التحتية للسينما والمسرح".

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وأوضح أن الفنان الراحل هو من اكتشف موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، واحتضنه في ظل معارضة أهله لعمله في الفن.

وأضاف: "محمد عبدالوهاب أطلق على نفسه اسم محمد البغدادي، وكان أهله مانعينه من الغنا، والشيخ حسن أخو محمد عبدالوهاب الكبير كان بيضربه لأن الأسرة عاوزينه يطلع قارئ للقرآن، وكان بالفعل بيقرأ في مسجد سيدي شعراني".

وكشف الناقد الكبير أن الجزايرلي هو من احتضنه، وسافر معه في فرقته المتنقلة والتي ساهمت في تكوين بنية عبدالوهاب الموسيقية.

واختتم الناقد الكبير حديثه قائلا: "واحد عظيم زي فوزي الجزايرلي والأخوة لاما وغيرهم من الفنانين الكبار مخدوش حقهم، وللأسف إحنا قصرنا في حقهم كتير".