فيديو.. تميم يونس: "ليه مش عاوزين تشوفوا ست محجبة في بلد أغلبيته محجبات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان تميم يونس مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، علق من خلاله على الضجة التي اثيرت خلال الفترة الماضية حول موضوع البوركيني التي ترتديه النساء المحجبات أثناء نزولهن البحر أو حمام السباحة.

وقال: "فيه موضوع مبسوط أوي إن هو ظهر، وأخيرا ظهر بشكل يستحقه، اللي هو موضوع قبول الحجاب وفكرة المايوه الشرعي، ودايما باخد بالي إن اللي بيعترض بيبقى عنده حجة طفل، وإن الخامة هي اللي بتوسخ والموضوع في النهاية نضافة عامة".

وتابع: "في فترة وأنا شغال في مجال الإعلانات، لما كان فيه عميل حد يقول فيه واحدة محجبة معانا، يقول لا مش عاوز محجبة، طيب ليه مش عاوز محجبة وإحنا في بلد الأغلبية بتاعتنا محجبات، يعني إيه بلاش محجبات وبلاش المنظر بتاع الحجاب".

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وأضاف: "ليه بيعتبروا واحدة ست بحجاب بيئة، ومش عاوز أنزل بحر فيه واحدة بيئة، دي حاجة لازم نقفلها جدا ومفيش قانون يقول إن واحدة محجبة ماتنزلش المية أو متدخلش المكان الفلاني".

واختتم "تميم" الفيديو قائلا: "احترموا نفسكم ماينفعش إن الواحد يطنش حاجة زي كدة، وكويس وياريت نكمل في الموضوع ده".

وكان عدد من النشطاء قد دشنوا هاشتاج لمنع دخول المحجبات بعض الشواطئ، وهو الأمر الذي اعتبره البعض غير منطقي في بلد به ملايين المحجبات.