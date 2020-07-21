خاص| تطورات حالة المطربة نهال نبيل ووالدتها بعد تعافيهما من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد الموزع الموسيقي خالد نبيل، خضوع شقيقته الفنانة نهال نبيل ووالدتها، حاليا لفترة نقاهة بالمنزل بعد تعافيهما من فيروس كورونا المستجد، موضحا أنهما عادتا للمنزل الأسبوع الماضي .

خالد، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"،: " الحمد لله نتائج أخر تحاليل جاءت سلبية، وذلك بعد أن تم إجراء أكثر من تحليل خلال تواجدهما بالمستشفى لفترة طويلة، قبل تعافيهما بحمد الله وعودتهما للمنزل الأسبوع الماضي".

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وأضاف،: "وفقا للنظام المتبع تخضع نهال والوالدة حاليا لفترة نقاهه بالمنزل، مع استمرار العلاج".

وأصيبت نهال ووالدتها فى مايو الماضي بكورونا، قبل أن يتم نقلهما إلى أحد مستشفيات العزل، للخضوع للعلاج، وشهدت تلك الفترة إجراء عدة تحاليل خرجت إيجابية النتيجة، حتى تحولت مؤخرا إلى سلبية وعادتا للمنزل.

نهال كانت قد أخرجت كليب "شامخ" للفنانة أصالة، و أصدرت ألبومًا غنائيًا بعنوان“مفاجأة، ضم 10 أغاني، منها كان واحشني، التي صورت في باريس، وكانت من إخراجها وألحانها، ومن كلمات تامر حسين، وتوزيع شقيقها خالد نبيل.