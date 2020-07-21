بعد 12 عامًا.. الفنانة اللبنانية جوي خوري تعلن اعتزالها الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة اللبنانية جوري خوري، اعتزالها الفن، بعد مسيرة فنية استمرت 12 عاما.

وكتبت "جوي" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "12 سنة وراء وقدام الكاميرا، حلوين ومرين، وقررت اليوم ودع مشواري التمثيلي المتواضع".

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وتابعت: "أنا بشكركم على محبتكم ودعمكم خلال السنين يلي مرقت بس يصير شغفك هوي شغلك ومصدر عيشك، بتتغير نظرتك وعلاقتك في، كرمال ضل حب التمثيل قررت ابعد عن الشغل في، ورقة اعتزال حان الوقت".

الفنانة جوي خوري، شاركت في عدة أعمال أبرزها "أول نظرة"، "شوق"، علاقات خاصة"، وكان آخر أعمالها مسلسل "الساحر" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.