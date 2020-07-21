تراند اليوم : بلاغ جديد يتهم محمد رمضان بالسرقة والنيابة العامة تحقق

أفادت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن مصدر أمني، إن عبدالفتاح سلهوب، المطرب الشعبي، اتهم الفنان محمد رمضان، بسرقته، حيث حرر محضرًا ضده بقسم شرطة الدقي، مساء أمس الأول وجار إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وقال المبلغ حسب وسائل الإعلام المحلية، إن رمضان سرق منه مقطعًا من أغنية كورونا الجديدة التي سجلها محمد رمضان على قناة يوتيوب الخاصة به، لافتًا إلى أن الأغنية مسجلة باسمه في المصنفات منذ شهر.

وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

وشهدت الفترة الأخيرة حكم بحبس الفنان محمد رمضان سنة مع وقف التنفيذ في قضية الطيار أبو اليسر.