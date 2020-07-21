تراند اليوم : شقيقة فنانة شهيرة تدخل المستشفى بعد تعرضها لمرض يقتل خلايا الدماغ

دخلت نسرين شقيقة الفنانة المصرية زينة مستشفى الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر في القاهرة مساء أمس الاثنين، وأودعت غرفة العناية المركزة، بعدما تعرضت لنزيف في الدماغ بشكل مفاجئ، وذلك في تطورٍ لحالتها الصحية، حيث كانت تشعر ببعض الألم منذ أيام.

وفي التفاصيل فقد كانت نسرين تقضي إجازة الصيف مع عائلتها في مدينة العلمين، و أثناء ذلك بدأت تشعر بألمٍ في الرأس، ليتزايد مع الأيام، ويضطرها للعودة إلى القاهرة والخضوع إلى فحوصاتٍ متقدمة، أثبتت إصابتها بنزيفٍ في الدماغ، وهو الأمر الذي استدعى نقلها سريعاً إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

كما نقلت مصادر صحفية عن أنَّ زينة انتقلت إلى المستشفى لتكون إلى جانب شقيقتها نسرين، كما أن باقي أفراد أسرتهما لا يترك المستشفى للاطمئنان على صحة ابنتهم، حيث تخضع حالياً لمتابعة من قبل الأطباء في وحدة العناية المركزة والتي قد يستمر وجودها فيها نحو 10 أيام، حتى تتحسن حالتها الصحية.

ونزيف المخ، هو أحد أنواع السكتة الدماغية، ينجم عن فتق شريان في الدماغ، مما يُسب نزيفا موضعيا في الأنسجة المحيطة، ما يؤدي إلى حدوث نزيف يقتل خلايا الدماغ، وعادةً ما يحدث عادة.

فوجود صدمة أو التهيج في أنسجة المخ، يؤدي إلى تورم يضغط على أنسجة المخ، ويقلل من تدفق الدم الحيوي مما يتسبب في قتل تلك الخلايا.

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وهناك العديد من الأسباب المؤدية لنزيف الدماغ، منها الإصابة الناتجة عن سقوط أو ضربة في الرأس، وارتفاع ضغط الدم، وتمدد الشرايين.

يُذكر أن نسرين كان قد حُكم عليها في دعوى قضائية أقامها ضدها الفنان أحمد عز وعرفت باسم "قضية العلمين" بالحبس، حيث قضت محكمة جنح العلمين قبل شهر بحبس نسرين لمدة 6 أشهر مع الشغل مع دفع كفالة ألف جنيه أو ما يعادل 62 دولاراً أمريكيا لإيقاف التنفيذ.

وهي القضية التي رفعها أحمد عز بعدما حدث اشتباك بالأيدي بينه وبين الفنانة زينة وشقيقتها نسرين بعدما تواجدوا جميعا بالمصادفة داخل أحد فنادق قرية مراسي بمنطقة الساحل الشمالي، إذ تعرض عز للاعتداء أولا على يد شقيقة زينة، وقام بالدفاع عن نفسه.