عبدالباسط والليثي وشيبه فى أغنيه ثلاثيه جديدة

انتهى الثلاثي الشعبي عبدالباسط حموده، ومحمود الليثي، و أحمد شيبه، من تسجيل أغنيه جديده بعنوان "شبابيك الحلو جانبي"، ومن المقرر ان تطرح الأغنيه فى عيد الأضحى المبارك . الأغنيه من ألحان المطرب الشعبى محمود الليثى، وقام بتوزيع الأغنيه الموزع الموسيقى باسم منير. Advertisements كما قامت المطربة الشعبية بوسي بتسجيل أغنيتين دويتو مع المطرب فهيم، والأغاني تطرحهم بوسي بشكل خفيف لجمهورها والاغانى أول أعمال بوسي منذ بدايه جائحه أغنيتين دويتو مع المطرب فهيم، والأغاني تطرحهم بوسي بشكل خفيف لجمهورها والاغانى أول أعمال بوسي منذ بدايه جائحه كورونا وتدعو الأغاني إلى التفاؤل. حضر تسجيل الأغاني حسام خليل منظم الحفلات الشهير وحمدي بدر مدير أعمال الفنانين.



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