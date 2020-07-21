الخميس..احتفالية ثورة 23 يوليو في دار الأوبرا المصرية

مع العودة الغنائية لمسارح دار الأوبرا المصرية، تستعد لحفل غنائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، بعد انقطاع عن الأنشطة الفنية لأكثر من 3 أشهر بسبب الإجراءات الوقائية ضد وباء كورونا.

يقام الحفل يوم الخميس الجاري الموافق 23 يوليو في تمام الساعة الـ 8 مساءً على مسرح النافورة،

على أن يكون سعر تذكرة الحفل بقيمة 125 جنيها، ومزالت متاحة أما الجمهور، بقيادة موسيقية للمايسترو محمد الموجي، وبصوت الفنانة ريهام عبد الحكيم.

ومن المقرر أن تذاع بعض الأغاني الثورية القديمة لكبار نجوم طرب الزمن الجميل أبرزهم

كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر.

Advertisements

وأعادت دار الأوبرا المصرية جزء كبير أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث أنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.

.