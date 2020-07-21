صرح أسامه بهنسى رئيس قطاع القنوات المتخصصه، بأن نايل سينما تعرض برئاسه السيناريست سيد فؤاد الجنارى المشرف على القناه بعض الأفلام المتميزه بعيد الأضحى المبارك. ويتضمن برنامج عيد الأضحى المبازك أول أيام العيد فى تمام الساعه الخامسه فيلم "بنات العم" وفى تمام السابعه والنصف فيلم "غبى منه فيه" وفى تمام الساعه العاشره مساءاً برنامج "كلوز أب". وفى تمام الساعه العاشره مساءاً برنامج "كلوز أب". Advertisements ويستضيف البرنامج الفنانه "هنادى مهنى" والساعه الحاديه عشر مساءاً فيلم "تيمور وشفيقه" ويتضمن برنامج ثانى أيام عيد الأضحى المبارك فى تمام الساعه السابعه والنصف فيلم "عسكر فى المعسكر" فى تمام الساعه العاشره مساءاً برنامج كلوز أب ويستضيف الفنانه "مها نصار" والساعه الحاديه عشر مساءاً "فيلم هندى" ويتضمن برنامج ثالث يوم العيد فيلم فى تمام الساعه السابعه والنصف مساءا فيلم "حاله حب" وفى الساعه الحاديه عشر مساءاً فيلم الجزيره 1 العاشره مساءاً برنامج كلوز أب ويستضيف الفنانه "مها نصار" والساعه الحاديه عشر مساءاً "فيلم هندى" ويتضمن برنامج ثالث يوم العيد فيلم فى تمام الساعه السابعه والنصف مساءا فيلم "حاله حب" وفى الساعه الحاديه عشر مساءاً فيلم الجزيره 1 كما يتضمن برنامج رابع أيام العيد فى تمام الساعه السابعه والنصف مساءاً فيلم "المصلحه" وفى تمام الساعه الحاديه عشر مساءاً فى "صعيدى رايح جاى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نايل سينما تقدم وجبة متميزه فى عيدالأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.