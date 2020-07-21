فيديو .. شيما سبت تعلن عقد قران شقيقتها أبرار

أعلنت الفنانة شيما سبت عقد قران شقيقتها الفنانة أبرار سبت، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت شيما فيديو لشقيقتها أبرار، كما علقت قائلة: ما شاءالله لا قوة الا بالله .. الله

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يتمم لهما على خير ويوفقهما ويجعل لهما بكل خطوه توفيق وبركة اللهم امين ويديم افراحنا وافراحكم ويرزق يارب كل عازب بالزوج المناسب الصالح امين.

يذكر أن الفنانة شيما سبت شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل كحل أبيض، والمسلسل من تأليف نور وليد الحجة، وإخراج محمد حشكي، وبطولة كل من تركي اليوسف، العنود سعود، منى الزدجالية، عزيز غرباوي، جبران الجبران، فارس الخالدي، جوليا شواشي، طارق النفيسي، أحمد الرشيد، جورج قبيلي، نورفان برهان.