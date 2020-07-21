غداً..لقاء مسار إجباري مع جماهيره في دار الاوبرا المصرية

يستقبل الفريق الغنائي الشهير "مسار إجباري" جمهوره في حفلاً غنائياً، وذلك على إحدى مسارح دار الأوبرا المصرية، بعد تغيب عن الحفلات الجماهيرية لمدة تزيد عن 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.
يقام الحفل غداً الأربعاء الموافق22 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءً، على مسرح النافورة، وتم نفاذ جميع تذاكر الحفل بعد أيام من طرحها للبيع.
يذكر أن مسار إجباري قد أحيا عدةحفلات غنائية "أون لاين" خلالالشهور الماضية، وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على عدد ضخم من المشاهدات، وتصدرت محركات البحث المختلفة، قدم خلال الحفلات السابقة باقة غنائية مميزة من احدث البوماتهم "الألبوم"، وحصرص على مشاركة متابعيه في اختيار الأغنيات التي يريدون الاستماع إليها.
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