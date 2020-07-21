في هذا الموعد .. إيهاب توفيق يحيي حفلًا صيفيًا في تونس

يحيي الفنان إيهاب توفيق حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم السبت الموافق 25 من شهر يوليو الجاري، على مسرح أحد الفنادق بمدينة الحمامات في دولة تونس. ونشر إيهاب توفيق أفيش الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويأتي الحفل ضمن الحفلات الصيفية. ضمن الحفلات الصيفية. Advertisements يذكر أن الفنان إيهاب توفيق طرح مؤخرًا كليب بعنوان أحلى ليلة واللا إيه، والأغنية من كلمات نينا نبيل والحان أحمد البرازيلي وتوزيع أحمد عادل، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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