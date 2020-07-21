فيديو .. علي وكنز وحنين محمد رمضان يشعلون الصيف بـ مايكل جاكسون

نشر النجم محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر من خلاله أولاده علي وكنز وحنين رمضان، وهم يقضون إجازتهم الصيفية، وذلك على أنغام أغنية أسود أو أبيض، للنجم العالمي مايكل جاكسون. وحنين رمضان، وهم يقضون إجازتهم الصيفية، وذلك على أنغام أغنية أسود أو أبيض، للنجم العالمي مايكل جاكسون. Advertisements يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب تيك توك، والكليب من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات فرغلي بلاكس، وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس، ودا كابوس، وتوزيع سوبر ساكو، كما شارك في الكليب الفنان العالمي سوبر ساكو، وكسر الكليب حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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