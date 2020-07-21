تفاصيل فيلم العيد "صاحب المقام" قبل عرضه

نشرت الفنانة يسرا معلومات عن فيلمها السينمائي "صاحب المقام"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". شاركت يسرا جمهورها هذه المعلومات عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام" الفيلم من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وهو أول فيلم صوفي مصري كما وصفه مؤلفه إبراهيم عيسى، وهو أول افلام عيد الأضحى المؤكد عرضها في موسم 2020، بعد الركود السينمائي لصالات العرض في عيد الفطر الماضي بسبب جائحة ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وهو أول فيلم صوفي مصري كما وصفه مؤلفه إبراهيم عيسى، وهو أول افلام عيد الأضحى المؤكد عرضها في موسم 2020، بعد الركود السينمائي لصالات العرض في عيد الفطر الماضي بسبب جائحة كورونا ويعتبر الفيلم عودة سينمائية للفنانة يسرا بعد غياب 7 سنوات عن الساحة السينمائية، حيث كان آخر أعمالها من خلال فيلم "جيم أوفر" مع الفنانة مي عز الدين، الفنان محمد نور، الذي تم عرضه للجمهور عام 2013. Advertisements

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