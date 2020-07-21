“حط التاريخ”.. أمير سعودي يلزم مقاول مشروع المدينة الاستثمارية بتدوين موعد التسليم (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو متداول أمير المنطقة أثناء قيامه بجولة تفقدية لمشروع إنشاء المدينة الاستثمارية واطلاعه على المخطط النهائي، حيث طالب المقاول المشرف على تنفيذ المشروع بكتابة تاريخ التسليم المحدد بـ25/ 11/ 1442هـ، كما طلب من أمين المنطقة المهندس إبراهيم أبو رأس أن يصادق على الموعد المحدد بتوقيعه.

وكان الأمير عبدالعزيز قد قام بجولة لتفقد سير العمل في عدد من المشاريع بحائل، منها: (نافورة طريق متنزه مشار، وتطوير منطقة متنزه المغواة، وحدائق طريق الملك سلمان، وإنشاء جسر على وادي الأديرع، وتطوير منطقة برزان، وحدائق في حي الأمل، والمدينة الاستثمارية “مدينة النخيل”).

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