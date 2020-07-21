بقالب كيك ورسائل رومانسية.. شيماء سيف تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية شيماء سيف بعيد ميلاد زوجها المنتج محمد كارتر، برسالة رومانسية بعثتها له.

الفنانة المصرية نشرت صورة لزوجها من حفل عيد ميلاده، ووجهت له تهنئة رومانسية، بقولها: "في حب وفي كارتر.. في عشق وفي كارتر.. وفي قلب فيه كارتر.. كل سنة وانت حبيبي".

زوج شيماء رد عليها بتعليق، عبر فيه عن شدة حبه لها، بقوله: "كل سنة وأنا جوه قلبك وانتي جوه قلبي طول مافي شوشو يبقي في حب يغرق ويكفي الدنيا كلها بحبك يا قمره".

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وكانت الفنانة المصرية شيماء سيف وزوجها المنتج الفني محمد كارتر قد احتفلا بالذكرى الثانية لعقد قرانهما، في شهر مايو الماضي، حيث تبادل الزوجان رسائل غزل رومانسية، وشاركها الثنائي مع متابعيهما عبر انستجرام.

شيماء نشرت صورة لها مع زوجها من حفل عقد قرانهما، معلقة عليها: «عدت سنتين يا كاركور وعقبال سنين كتير بأذن الله ٤_٥»، في الوقت الذي نشر فيه كارتر صورة تجمعه بالممثلة الكوميدية من أمام برج إيفل بباريس، معلقاً عليها: «كل سنة وانتي طيبة يا شوش سنتين علي كتب كتابنا ربنا يجعل ايامنا كلها حلوه وقمره زيك»، حيث تمنى فانز الزوجين لشيماء وكارتر حياة زوجية مليئة بالحب والسعادة الدائمة.