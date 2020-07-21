ريا أبي راشد تكشف سر خسارة وزنها في 4 خطوات

رنا صلاح الدين - فاجأت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد جمهورها مؤخرا، وظهرت بخسارة وزن ملحوظة، وهو ما دفع عدد كير من جمهورها لتوجيه التساؤلات لها عن كيفية خسارتها لوزنها.

الإعلامية اللبنانية كشف سر خسارتها لوزنها، من خلال مقطع فيديو نشرته على تطبيق "تيك توك"، لافتة إلى أنها خسرت وزنها في 4 شهور فقط، عن طريق اتباعها 4 خطوات.

ريا ابي راشد

- الخطوة الأولى: مقاطعة السكر المكرر، الجلوتين، الحليب البقري.

- الخطوة الثانية: شرب أكثر من 3 لتر من المياه يوميًا.

- الخطوة الثالثة: تناول 3 وجبات، ووجبتين خفيفتين (سناكس)، كربوهيدرات قليلة، دهون صحية، بروتين كثير.

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- الخطوة الرابعة: ممارسة التمارين الرياضية على الأقل 3 مرات أسبوعيًا، كل مرة ساعة من تمارين الـ HIT في المنزل.

ريا شددت أيضا على أهمية طهي الطعام في المنزل، خاصة إذا أردت الحصول على وجبات حلو خالية من السكر.

وأضافت أنها وقعت في غرام كل أنواع الخضروات، خاصة أن هذه الأمور لا تأتي سهلة، لكنها عادات نحتاج التأقلم والتعود عليها بشكل يومي.

ريا ابي راشد