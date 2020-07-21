"حبيبتي بليز".. دريك يغني بالعربي في أغنيته الجديدة

فاجأ مغني الراب الكندي دريك Drake جمهوره العربي بغنائه مقطعاً في أغنيته الجديدة Only You Freestyle باللغة العربية.

ووفقًا لموقع "جينيس دوت" الأمريكي، تعاون دريك مع دي جي خالد ومغني الراب البريطاني هيدي ون في أغنية جديدة صدرت الإثنين، وتحولت إلى "تريند" (الأكثر تداولاً) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بفضل ما تضمنته من كلمات عربية.

واستخدم دريك في الأغنية بعض المصطلحات العربية وقال في أحد المقاطع: "حبيبتي بليز أنا أكيد إنت وأنا أحلى".

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دريك، الفائز بجائزة جرامي، سبق واشتهر في العالم العربي بعد زيارته مدينة دبي عام 2015.

وأبدى رواد "تويتر" إعجابهم الشديد بكلمات الأغنية، واختيار دريك غناء مقطوعة بالعربية، محولين الأغنية في ساعات معدودة إلى "تريند" عبر الموقع.

وعلق أحدهم: "لا أصدق حتى الآن أن دريك غنى بالعربية"، وحتى الآن، حققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة في 18 ساعة فقط.



