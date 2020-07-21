حملة تضامن واسعة مع أماني السويسي بعد تعرضها للعنف الجسدي

كشفت النجمة التونسية أماني السويسي عن تعرضها للضرب من قبل متعهد حفلات، وذلك بعد خلاف وقع بينهما حول مستحقاتها المالية.

وفي سلسلة من الستوريز عبر حسابها على انستغرام، أطلت أماني السويسي من داخل المستشفى، حيث بدت متأثرة جدًا وصلت الى مرحلة انفجرت باكية من الوضع الصعب الذي عاشته في الـ 24 ساعة الماضية.

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عن الخلاف، روت أماني السويسي في مداخلة هاتفية عبر إذاعة تونسية، أنه أثناء لقائها بمتعهد الحفلات في مكتبه للحصول على مستحقاتها المالية للسنة الماضية، إختلفا خلاله على قيمة المبلغ، فتوجه صوبها موجهًا لها ضربة على وجهها، ثم سحبها من شعرها أرضًا.

وكشفت أماني أنها تقدمت بشكوى رسمية ضده أرفقتها بشهادة طبية من المستشفى تثبت تعرضها للإعتداء الجسدي. مشددة أنها لن تسكت عن حقها لأن الموضوع تخطى الخلاف المالي ووصل الى حد المس بكرامتها.

وظهرت أثار الكدمات بوضوح على وجه “السويسي” التي تلقت سيلاً من التعليقات الداعمة لها والمنددة بتعرضها للعنف الجسدي على يد متعهد حفلاتها خاصة أن تونس تعد من أكثر الأنظمة الحديثة في العالم العربي، والداعمة لحقوق المرأة بشكل قوي. وليس مسموحًا بعدما أصبحنا بالقرن الـ 21 هذه البربرية في التعاطي مع المرأة، فممنوع على أي شخص ان يتعرض بهذه الوحشية وبهذه الطريقة غير الحضارية مع المرأة.