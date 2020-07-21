نتالي فضل الله تؤكد أن وجيه صقر لم يصاب بـ"كورونا" من عيد ميلادها

أكد الممثل اللبناني وجيه صقر أنه أصيب بفيروس كورونا، وعانى من عوارضه، وخضع لفحص PCR، لافتا إلى أنّ المعنيين لم يبلّغوه بالنتيجة كما كان يُفترض وذلك عند الساعة السابعة من صباح أمس الأحد.وفي تسجيل فيديو عرضته "LBCI"، روى صقر متأثرا من ما حصل، مؤكدا أّنّه لا يعرف مصدر العدوى، وقال إنّه ذهب إلى القداس أمس الأحد، مشددا على أنّه أخذ الاحتياطات اللازمة.كما لفت الممثل إلى أنّه حضر أحد أعياد الميلاد، مبديا خوفه على والدته، التي ظهر عليها أحد العوارض وهو السعال الحاد، وكذلك العاملة الإثيوبية، التي تعمل كمدبرة في منزله، ومدبرة المنزل أيضا، داعيا اللبنانيين إلى توخي الحذر.

ووفقا لما تردد منذ الإعلان عن خبر الإصابة، فإن المناسبة التي تواجد فيها تعود لصاحبة وكالة نتالي ايجنسي، نتالي فضل الله، إذ كان تواجده للاحتفال مع عدد من الأصدقاء بعيد ميلادها.

من جهتها، أكدت نتالي فضل الله أنها تتمتع بصحة جيدة، ولا تعاني من أي عوارض، كما والذين كانوا يتواجدون خلال المناسبة.وأضافت أن الممثل وجيه صقر كان في غالب الوقت إلى جانب امرأة يتحدث معها تعاني من مشكلة نقص المناعة؛ ما يرجح فرضية أنها هي الأكثر عرضة لانتقال العدوى، ولكنها في الوقت نفسه بصحة جيدة ولا تعاني من أي مشاكل صحية.

ووفق مصادرنا الخاصة فقد أجرى عدد من الأشخاص الذين حضروا الحفل فحص PCR وفي مقدمتهم الإعلامية كريستينا صوايا التي كانت تتواجد إلى جانبه أيضا خلال السهرة، وقد جاءت النتيجة سلبية، وهذا ما أكدته في اتصالها الهاتفي مع فوشيا.



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