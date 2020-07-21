خبراء يتوقعون مغادرة نتفليكس أنقرة بسبب السلطات والتدخلات الحكومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء مغادرة شركة نيتفليكس ، لتركيا في ظل زيادة الرقابة الحكومية، بعدما أجبرت السلطات التركية منصة نتفليكس العالمية على إنهاء عرض مسلسل درامي تركي، حسبما ذكرت وسائل اعلام ومواقع اخبارية .
ويأتى ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه صادرات تركيا من الأعمال الفنية والدرامية حيث باعت تركيا مئات المسلسلات لشركات إعلامية في أكثر من 100 دولة حول العالم ، وبلغ ن حجم تصدير هذه المواد 500 مليون دولار في 2018.
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