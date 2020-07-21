شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يتوقعون مغادرة نتفليكس أنقرة بسبب السلطات والتدخلات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء مغادرة شركة نيتفليكس ، لتركيا في ظل زيادة الرقابة الحكومية، بعدما أجبرت السلطات التركية منصة نتفليكس العالمية على إنهاء عرض مسلسل درامي تركي، حسبما ذكرت وسائل اعلام ومواقع اخبارية .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه صادرات تركيا من الأعمال الفنية والدرامية حيث باعت تركيا مئات المسلسلات لشركات إعلامية في أكثر من 100 دولة حول العالم ، وبلغ ن حجم تصدير هذه المواد 500 مليون دولار في 2018.