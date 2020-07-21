شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عرض فيلم "حنة ورد" المصرى بمهرجان بوسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض الفيلم الروائى المصرى القصير "حنة ورد" للمخرج مراد مصطفى فى المسابقة الرسمية لمهرجان بوسان السينمائى الدولى فى دورته الـ 37 بكوريا الجنوبية -Busan International Short Film Festival وهو أحد المهرجانات المؤهلة للأوسكار، ويعرض الفيلم يومى 28 و30 اغسطس فى القاعة الكبرى لسينماتك بوسان.

وكان الفيلم الروائى القصير "حنة ورد" قد حاز عن تنويه خاص من لجنة التحكيم ‏‎بمهرجان Palm Springs International Film Festival، وهو التنويه الذى يعتبر إشادة من قبل لجنة التحكيم بمستوى الفيلم وقدرته على المنافسة.

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الفيلم الروائى القصير "حنة ورد" تدور أحداثه حول "حليمة" وهى امرأة سودانية تعيش فى مصر تعمل "حنانة" – ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف – تذهب حليمة إلى حفلة حنة فى احد المناطق الشعبية للقيام بعملها وإعداد العروس، بصحبه ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات والتى تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.

فيلم حنة ورد كان من المقرر أن يشارك فى مسابقة الفيلم القصير بمهرجان البحر الأحمر فى دورته الأولى الذى تم إلغاؤه بسبب فيروس.