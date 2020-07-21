شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور من بروفات مسرحية "صباحية مباركة" لـ علي ربيع وأوس أوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النجمان علي ربيع و أوس أوس، خوض أولى تجاربهم البطولية على خشبة المسرح، من خلال مسرحية جديدة تحمل اسم "صباحية مباركة، والتي سيتم عرضها على خشبة مسرح أحد الفنادق الكبرى بجاردن سيتى، بداية من أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتعد المسرحية من التجارب الهامة والكبيرة في المجال المسرحي، والتي ستحتوي علي فصلين بهم استعراضات غنائية، حيث تم البدء في بروفاتها خلال الأسابيع الماضية، استعدادا لعرضها في عيد الأضحي لتكون أول المشاريع المسرحية والتي تجمع أشرف عبد الباقى بعدد من نجوم "مسرح مصر" بعد توقفه عند الموسم السابع.



فريق عمل مسرحية صباحية مباركة

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ومن المقرر فتح بيع تذاكر المسرحية من خلال موقع تيكتس مارشيه والذي سيبدأ في الاعلان علي حجز التذاكر خلال الساعات القليلة المقبلة، أو من خلال شباك تذاكر المسرح بجاردن ستي.

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة علي ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبدالباقي.