شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تحتفل بعيد ميلاد والدتها وتستكمل "قوت القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل غدا النجمة رانيا فريد شوقى بعيد ميلاد والدتها سهير الترك زوجة ملك الترسو الراحل فريد شوقى، التى عاشت معه 28 عاما، حيث تزوجته عام 1970 حتى توفاه الله عام 1998، وأسفرت تلك الزيجة عن ابنتيه عبير ورانيا.

فى سياق مختلف تستأنف الفنانة رانيا فريد شوقى بداية الأسبوع المقبل تصوير مشاهدها فى الجزء الثانى من مسلسل "قوت القلوب"، والتى تشارك فى بطولته بجانب الفنانان الكبيران ماجدة زكى وخالد زكى، وعدد آخر كبير من الفنانين الشباب، من تأليف محمد الحناوى، والمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.

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كانت الفنانة رانيا فريد شوقى، قد قالت فى حديث سابق لـ ”الخليج 365” إنها سعيد للغاية بردود الأفعال التى تلقتها على حلقات الجزء الأول من مسلسل "قوت القلوب"، والذى عرض قبل شهر رمضان على قناة الحياة، مشيرة إلى أن المسلسل حقق جماهيرية كبيرة منذ عرض الحلقة الأولى، خاصة أن العمل اقترب من الناس وخصوصا المرأة، التي تكرس حياتها من أجل أولادها، لافتة إلى أن الكاتب محمد الحناوى له رؤية فنية واضحة ويغوص في أعماق الناس ليظهر ما بداخلهم، وهى عادته في كتاباته الدرامية، وهو ما جعل حدوتة المسلسل تلمس القلوب.

وأوضحت رانيا ، أنها دائماً لا تهتم بكم المشاهد التى ستظهر بها في أى عمل فنى تقدمه ولا تبحث عن اسماء على التتر وخلافه، ولكن تصب إهتمامها وتركيزها في تجسيد شخصية تترك أثراً مع الجمهور وهو هدفها منذ أن دخلت التمثيل، لافتة إلى أنها تعلمت ذلك على يد والدها العظيم فريد شوقى.