شكرا لقرائتكم خبر عن بافتا تكرم إدريس ألبا فى حفل توزيع جوائز Bafta TV والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع فارايتي عن تكريم إدارة البافتا النجم إدريس ألبا، وذلك في حفل توزيع جوائز Bafta TV والذي من المقرر أن يقام في ٣١ يوليو الجاري.

ألبا من أوائل النجوم ممن اصيبوا بفيروس كوفيد 19، وكان له تأثير سلبى وصادم على حالته العقلية، حيث

أوضح إلبا أنه تعافى تماما من فيروس كورونا، مشيرا إلى المرض له تأثير عقلي عليه، قائلا :" كنت عديم الأعراض ولم أعانِ من الأعراض الرئيسية التي ظهرت على الجميع".

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ويبدو أن النجم العالمي إدريس إلبا لديه طاقة للعمل بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث كشف عن تفاصيل فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "Ghetto Cowboy"، ونشر موقع digitalspy الصورة الأولى من الفيلم حيث ظهر ألبا وابنه في الفيلم يرتديان قبعات رعاة البقر ويركبان الخيل في شوارع فيلادلفيا.

والفيلم يستند إلى رواية جيتو كاوبوي من تأليف جي نيري، وتدور أحداثه حول المراهق كول الذى يدخل عالم ركوب الخيل في المناطق الحضرية عندما ينتقل مع والده المغترب هارب (إلبا) في شمال فيلادلفيا.

وكانت قد أعلنت شبكة Netflix إلغاء المسلسل الكوميدى الجديد Turn Up Charlie، بعد موسم واحد منه، والذى طرح فى 15 مارس الماضى، ومن بطولة إدريس إلبا، وقالت الشبكة فى بيان "لن يتم تجديد مسلسل Turn Up Charlie ، لموسم الثاني، نحن ممتنون بشكل خاص للنجم والمنتج التنفيذي إدريس إلبا، الذي حول شغفه كـ دي جي إلى مسلسل كوميدي بارع.