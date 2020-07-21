شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق: افتتاح التليفزيون أنقذنى أنا وعبد الرحمن أبو زهرة والعلايلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر، اليوم، الذكرى الـ60 لافتتاح التليفزيون المصرى الذى بدأ البث فى مثل هذا اليوم الموافق 21 يوليو عام 1960، واعتمد فى بداياته على عدد كبير من جيل العمالقة من الفنانين والمخرجين والمذيعين الذين حملوا هذا المبنى العريق على أكتافهم وقدموا عشرات الأعمال التى سجلها التاريخ بحروف من نور.

وكان من بين هؤلاء الرواد الفنان الكبير رشوان توفيق الذى تم تعيينه فى اليوم الأول لافتتاح التليفزيون.

وفى حوار لليوم السابع كشف الفنان الكبير رشوان توفيق تفاصيل هذه الذكريات من مشوار كفاحه فى الحياة والفن.

وقال الفنان الكبير: "تخرجت فى المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، وربنا تولى جيلى من الفنانين برحمته ومنهم عبد الرحمن أبو زهرة وعزت العلايلى وصلاح منصور وسعد أردش وأبو بكر عزت بافتتاح التليفزيون".

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وأوضح توفيق "تم تعيينى أنا والعلايلى وأحمد توفيق وأحمد طنطاوى ومنير التونى فى أول يوم لافتتاح التليفزيون مساعدى إخراج".

وأشار الفنان الكبير إلى كيفية عودته لتحقيق حلمه فى التمثيل قائلا: "مع بداية التليفزيون تمت الاستعانة بخبراء أمريكان وألمان ليعلمونا الإخراج، واقترح أحد الخبراء الأمريكان الاستعانة بنجوم السينما للمشاركة فى السهرات التليفزيونية وكان المفترض أن يشارك فى إحداها محمود المليجى وزيزى البدراوى وزوزو ماضى وصلاح نظمى وأحمد رمزى، وغاب رمزى فاقترح الريجيسير اسمى لأنى خريج معهد التمثيل، وشاركت فى هذه السهرة بلا أجر لأننى موظف بالتليفزيون".

وتابع: "تدربنا على نشرات الأخبار وكانت أمانى ناشد تقدم برامج الشباب ورشحونى بعدها لتقديم هذه البرامج وكانت إخراج حسين كمال الذى كان يحلم بإخراج أعمالا درامية".

ويشير رشوان توفيق إلى أنه اقترح على المخرج حسين كمال أن يقدم 10 دقائق دراما خلال البرامج الشبابية التى يخرجها للتليفزيون واستعان بأصدقائه للتمثيل بها، كما فكر مع زملائه من خريجى معهد الفنون المسرحية الذين يعملون بالتليفزيون، فى تكوين فرقة مسرحية تصور أعمالها للتلفزيون وكتبوا مذكرة بهذا الاقتراح ووافق عليها الدكتور عبدالقادر حاتم، وتم الاستعانة بالمخرج السيد بدير، وبالفعل تم تكوين 3 فرق مسرحية تضم 45 ممثلا وكانت تتم الاستعانة بكبار النجوم مع هؤلاء الممثلين الشباب، وكان هذا نواة وبداية لمسرح التليفزيون.