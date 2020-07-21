شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تشارك متابعيها أحدث ظهور لها فى آخر مراحل الحمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية كاتى بيري، متابعيها وجمهورها بأحدث ظهور لها في آخر مراحل الحمل، ونشرت مجموعة من صورها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام منذ قليل، لتظهر في الأسابيع الأخيرة من حملها قبل الولادة.

وكشف موقع الديلي ميل عن فقدان كاتي بيري وخطيبها أورلاندو بلوم كلبهما "مايتي"، حيث رصدتهما عدسات المصورين وهما يبحثان عنه حي مونتيسيتو ، كاليفورنيا، فيما قاما بوضع صور الكلب في أنحاء الحي راصدين 5 آلاف دولار أمريكي لم يجده أو يدلي بمعلومات للوصول إليه.

وفي سياق مختلف أكدت النجمة العالمية كاتي بيري خلال استضافتها في برنامج " The One Show " بي بي سي أنها " لا تخاف '' من البدء في رحلة تكوين أسرة مع خطيبها أورلاندو بلوم وأن نصبح أبوين مسئولين عن طفل ، حيث ينتظر الثنائي ابنتهما الأولي ، وأشارت انها مستعدة لهذه المرحلة .

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وخلال الحلقة أثنت النجمة البالغة من العمر ( 35 عام ) علي خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم ذو الـ ( 43 عام ) كونه داعم أساسي بها ، ويساعدها بشتي الطرق خلال هذه الفترة الأخيرة .

يذكر أن كاتي بيري البالغة من العمر 35 عاما طرحت مؤخرا أغنية " Smile "، وهي واحدة من أغنيات ألبومها الجديد والذى من المقرر أن تقوم بطرحه فى 14 أغسطس المقبل وسط ترقب عدد كبير من محبي وعشاقي الموسيقي من مختلف الأعمار .