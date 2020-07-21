شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة خير الله مؤلفة "العفاريت":"الجدل حول نهاية الفيلم هيافة مؤلمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 30 عامًا من عرض فيلم العفاريت الذي أنتج في عام 1990، كشف الفنان عماد محرم من تكون ابنة مديحة كامل في الفيلم، وخرجت مؤلفه الفيلم ماجد خير الله لتعبر أن ما حدث "هيافة مؤلمة "

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها على فيس بوك، قائلة:" اغنيه بهيه البراويه اللي كتبها،صلاح جاهين وغنتها، سعاد حسني ،في فيلم المتوحشه، جمله بتقول شوف الهيافه المؤلمه!!".



ماجدة خير الله

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وتابعت: النهارده صحيت علي نوع من الهيافه المؤلمه،عندما قام احد ممثلي فيلم العفاريت، بتسجيل فيديو يعلن فيه عن سر يراه خطيرا وكان سبب في حيره الامة، والاجيال المتعاقبه، وهو من تكون ابنة مديحه كامل، وتفضل سيادته واعلن بثقه انها بليه!! وبعدها سمعنا اصوات تهليل وتكبير وانتصارات، وزفرات ارتياح، وكأن الجماهير استراحت بعد عناء، وعشرات من الاشخاص كنا نحسبهم عقلاء، كل منهم يقول والله كنت عارف انها بليه، واخرين يقولون كم تمنينا ان تكون، لوزه !! بجد ؟؟ بجد ؟؟ هو فيه ايه ؟ وايه الهيافه المؤلمه دي؟.

وأردفت: طبعا ممكن حد يقول لماذا لاتفرحي بهذا الضجيج، حول فيلمك بعد كل تلك السنوات، والحقيقه اني لا احب ان افرح لاسباب واهيه، وبستغرب من ان البعض مشغول جدا بفكره مين بنت مديحه كامل؟ مش بفكره عصابات خطف الاطفال؟ والمتاجره فيهم! وهي قضيه لازالت مستمره وباقيه؟ محدش ليه اهتم بمصير الطفل سقراط، الذي كان مهتم بالقراءه، والمذاكره، ولو كان في ظروف افضل ووسط عائلته ولم يتم اختطافه ، ربما كان الان طبيبا او مهندسا، او صحفيا، او احد المبدعين! لم يكن هدف فيلم العفاريت، اثاره حيره من يشاهده، ودفعه ان يترك كل الاشياء المهمه في حياته، والبحث عن اجابه سؤال من تكون ابنه مديحه كامل؟؟ هل ارتحت كده.

واختتمت حديثها قائلة: "مفكرتش في احتمال، ان تكون ابنتها ليست بليه ولاحتي لوزه؟ وان وجود ملابس الطفله لدي الكاتعه ليست دليلا علي وجودها!!مش جايز تم بيعها لعائله لاتنجب! هناك عشرات الاحتمالات، التي لم تفكر فيها! ولم افكر فيها انا ايضا لان هذا لم يكن هدف الفيلم، ولو كنت مستقبل جيد لفن السينما، لادركت ان قيمه الكثير من الافلام يكمن في الاسئله التي تتركها معلقه بلا اجابه، وتبقي تحاول تتفرج علي انستازيا! وسع مداركك وسيبك من الهيافه المؤلمه".