شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض فيلم "الغسالة" أول أيام عيد الأضحى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم القائمون على فيلم "الغسالة" طرح العمل بشكل نهائي في موسم عيد الأضحى المقبل، على أن ينطلق في دور العرض مع أول أيام العيد، لينضم بذلك إلى قائمة أفلام الموسم، حيث بدأت دور العرض فى عمل الدعاية الخاص بالفيلم وتعليق البوسترات على جدرانها قبل أيام من حلول العيد.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم هنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام بيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد من الفنانين الذين يشاركون فى الفيلم كضيوف شرف على رأسهم الفنانة شيرين رضا.

وعادت دور العرض إلى العمل مرة أخرى بنسبة 25 % من طاقة استعيانها وذلك بعد اغلاق 3 أشهر، مع توقعات يزيادة نسبة التشغيل الى 50 % بعد المذكرة التى تقدمت بها غرفة صناعة السينما إلى مجلس الورزاء لزيادة نسبة تشغيل دور العرض محاولة لإعادة الحياة مرة أخرى ولتشجيع المنتجين على طرح أفلام جديدة.