شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة زكى تعود لبلاتوه "قوت القلوب" بعد توقف 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت النجمة ماجدة زكى تصوير مشاهدها فى مسلسلها "قوت القلوب"، أمس الاثنين، فى الديكور الرئيسى للعمل بعد توقف 3 أشهر من العمل، وجمعت المشاهد بينها وبين فريق العمل محمد أنور وسهر الصايغ، وإسلام جمال، وآخرين من النجوم.

وصورت ماجدة زكى وأسرة المسلسل 70% من مشاهد النصف الثانى من العمل ويتبقى 3 أسابيع فقط ويتم الانتهاء من الأحداث نهائياً وتحديد موعد عرض الـ 25 حلقة الثانية على قناة الحياة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة وان النصف الأول من المسلسل حقق ردود أفعال مميزة وقت عرض ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.

قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ 50 حلقة وبطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها فى اطار اجتماعى عائلى.