شكرا لقرائتكم خبر عن بشير الديك: مفيش مشاكل على مسلسل "أحمد زكى" لكن تم تأجيله فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيناريست بشير الديك لـ"الخليج 365" إنه انتهى من كتابة حلقتين من مسلسل "الإمبراطور"، الذى يتناول السيرة الذاتية للجم الكبير الراحل أحمد زكى، مشيرا إلى أن العمل لم تشوبه أى مشاكل، لكن تم تأجيله فقط لحين الوصول لحل سلمى مع ورثة النجم الكبير الراحل.

وأعلن النجم محمد رمضان عن تأجيل مسلسل "الإمبراطور" الذى يتناول قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكى، لحين التفاوض مع الورثة، وقرر أن يشارك في رمضان المقبل 2021 بمسلسل يحمل اسم "موسى"، من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى.

وكتب محمد رمضان منشورًا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "تم تأجيل مسلسل "أحمد زكي" لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم "موسى" تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسى".

يذكر أن النجم محمد رمضان حقق نجاح كبير من خلال مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.