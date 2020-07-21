شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى من أعماق البحر الأحمر فى شرم الشيخ: دائما سيناء هى الأجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد فهمى جمهوره، ومتابعيه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام"، مجموعة من الصور، وهو يقوم بالغطس فى أعماق البحر، بالملابس المخصصة، حيث علق أحمد على الصور قائلا، " دائما سيناء هى الأجمل"، وتفاعل مجموعة كبيرة من المتابعين مع الصورة، حيث سأله البعض عن المكان الذى يتواجده به، فأجاب أنه فى شرم الشيخ، بينما مازح البعض منهم أحمد بأن هذه الملابس والصور، تذكرهم بحلقة الغطس فى مسلسل "ريح المدام".

أحمد بملابس الغطس

أحمد فهمى

أحمد فهمي Advertisements وكان فهمى قد نشر قبل أيام صورة له بعد إصابته بشرخ فى الركبة، وعلق قائلا : ركبتى أحسن من الأول". وتعرض فهمى للإصابة عندما كان يلعب كرة قدم مع أصدقائه كما اعتاد، واعتقد أنها مجرد كدمة، إلا أنه شعر بآلام بعدها واتجه لعمل أشعة عليها ليكتشف وجود شرخ بها وطلب الطبيب الراحة لمدة أسبوعين حتى تستعيد عافيتها.

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