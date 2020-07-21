شكرا لقرائتكم خبر عن تميم يونس بعد إثارة الجدل على المايوه الشرعى: احترموا نفسكم بقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان تميم يونس رسالة لمنتقدى الحجاب بعد أزمة المايوة الشرعى التى أثيرت مجددا، وقال فى فيديو له عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "فى موضوع مبسوط أنه ظهر بشكل يستحقه وهو قبول الحجاب والمايوه الشرعى وأول حاجة لما تتفتح المشكلة واللى بيعترض يقولك الخامة هى اللى فيها المشكلة.. وحاجة تانية بشوفها في شغلي ان عمله كتير جدا مش عايزين محجبات مثلا فى أى كاست اعلانات يقولك بلاش محجبات طيب ليه واحنا بلد اغلب اللي فيها محجبات".

وتابع :"دي حاجة لازم نقفلها مفيش قانون بيقول إن مفيش ست محجبة تنزل بسين أو تدخل مكان معين .. واحترموا نفسكوا بقي مينفعش الواحد يطنش حاجة زي كدة".

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و نشبت فى الأيام الأخيرة، أكثر من واقعة تتعلق بالبوركينى، بسبب اعتراض البعض على وجوده فى أماكن عامة، بحجة أنه غير صالح للمياه، إلا أن أنصار "البوركينى"، رفضوا هذه الادعاءات، مؤكدين أنه يصلح للسباحة، ولا ضرر منه.

"البوركينى"، تحول فى الساعات الأخيرة إلى "ترند" على تويتر، حيث دافع عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى عن البوركينى، رافضين الآراء التى تحاول منعه، مؤكدين أن الحرية تسمح لأى شخص بارتداء ما يريد فى إطار المسموح، وأيضا معللين أن كيم كاردشيان نفسها ارتدته فى احدى المناسبات.