شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للسينما يستعد لعودة الأنشطة الثقافية ونوادى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت الدكتورة سعاد شوقي رئيس المركز القومي للسينما بمسئولى الأنشطة الثقافية التابعة للمركز استعدادا لعودة الأنشطة الثقافية ونوادي السينما التي يقيمها المركز مرة أخرى، بعد توقف دام عدة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك تطبيقا لتعليمات معالى وزيرة الثقافة الدكتورة "إيناس عبد الدايم" بعودة الفعاليات الثقافية والفنية مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية التي أقرتها الدولة.

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ومن جانبها أكدت الدكتورة "سعاد شوقي" أن عودة تلك الأنشطة سوف يأتي بمردودا إيجابيا علي الساحة الثقافية مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية للحفاظ علي الجمهور والتي تتمثل في الإلتزام بشغل نسبة ٢٥٪من الجمهور مع مراعاة مسافات التباعد والالتزام بارتداء الكمامات، وذلك للحفاظ على الصحة والسلامة للجمهور.

يذكر أن المركز القومي للسينما يقوم بعدة أنشطة ثقافية وفنية من ضمنها نادي السينما المستقلة بالقاهرة و الأسكندرية ، نادي سينما المرأة ، نادي سينما الطفل، نادي سينما أوبرا الأسكندرية و دمنهور، نادي سينما الثلاثاء، نادي سينما ذوى القدرات الخاصة ، نادي سينما الفيلم التسجيلي بالأسكندرية، نادى سينما اوبرا أسيوط إلي جانب فعاليات وعروض الأفلام التسجيلية التي تقام بمركز الثقافة السينمائية.