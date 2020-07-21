شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم توم هانكس Greyhound يحقق رقما قياسياً على Apple TV والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم توم هانكس الجديد Greyhound رقمًا قياسيًا جديدًا على Apple TV +، حيث يعرض الفيلم علي المنصة بعدما كان من المقرر إصداره سينمائيًا قبل انتشار فيروس كورونا في العالم، واغلاق دور العرض السينمائي، ورغم ان شركة آبل لم تقدم الأعداد الدقيقة، إلا أنها تعتقد أن أرقام مشاهدة الفيلم الذى عرض في 10 يوليو، متشابه مع الارقام التي كانت ستحدث عند إصدار الفيلم السينمات.
ويحكي فيلم الحرب قصة الكابتن إيرني كراوس وهو يشرع في مهمته الأولى في زمن الحرب ويقود مجموعة تدافع عن سفينة تجارية خلال معركة الأطلسي في عام 1942، يلعب هانكس دور البطولة في الفيلم باسم Ernie.
وجاءت صفقة شراء الفيلم بعد توقف عرض الأفلام بدور العرض السينمائي وغلق الأماكن العامة في معظم دول العالم بسبب جائحه فيروس كورونا المستجد.
وكانت شركة سونى طرحت أول تريلر لفيلمها Greyhound، في مارس الماضي، والذى وصلت مدته إلى دقيقتين و 44 ثانية، احتوى على العديد من المشاهد المشوقة، التى تكشف عن مضمون العمل الجديد، من بطولة توم هانكس، إليزابيث شوي، ستيفن جراهام، مانويل جارسيا رولفو، كارل جلسمان، ماكسيميليان أوسينسكي، لي نوريس، توم بريتنين، روب مورجان، جرايسون راسل، ديفين درويد، ديف ديفيس، مايكل بنز، ماثيو زوك، كريج تيت.
ويدور فيلم Greyhound حول، خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يجب على قائد القوات البحرية الأمريكية، أن يقود قافلة الحلفاء التي تتعقبها مجموعات النازية، ويحاول حمايتهم من الهجمات.
العمل من إخراج آرون شنايدر، عن رواية سي. فورستر، وقام بصياغتها الممثل العالمى توم هانكس.
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