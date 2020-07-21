شكرا لقرائتكم خبر عن كيف عبر ويل سميث عن معاناته مع العام 2020 بفيديو على تيك توك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تستثن البشرية أحدا فى عام 2020، حيث كانت السنة الأصعب فى حياة جميع الشعوب، بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، الذى حصد مئات الآلاف من البشر، وأصاب الملايين، وما زالت الدول تعانى منه حتى الآن، حتى مع الفتح فى كثير من الدول، وهو ما عبر عنه النجم الأمريكى ويل سميث، فى فيديو طريف، نشره عبر "تيك توك"



ويل سميث

@willsmith ME: / 2020: ???? @maxymaxmax♬ original sound - willsmith

ويل سميث، أصبح حديث الساعة عند المصريين، بعدما كشفت زوجته خلال أحد البرامج، أنها خانته مع شخص آخر، ليظل ويل سميث على رأس الترند عدة أيام، ولكنه يعود مرة أخرى، بفيديو نشره عبر حسابه على تيك توك، حيث يظهر وهو يحاول أن يتلقى علبة من شخص يقف أعلى المبنى، ولكن الشخص يرفض أن يلقى بها، بحجة أن هناك أشخاصا يعملون من أجل ذلك، ومع إلحاح ويل سميث ورفض الشخص، يصرف ويل سميث نظر عن الفكرة ويغادر، فى نفس اللحظة التى يلقى العلبة لويل سميث، لتسقط على رأسه، وقبل أن تصطدم العلبة برأسه، يتوقف الفيديو، وتبدأ موسيقى توحى بحدوث مأساة.

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لحظة الاصطدام

وفقاً لتقرير الديلي ميل فإن الابن الأكبر لويل وزوجته بدا عليه سعادة كبيرة تعكس عدم تأثره بكل ما سبق بخصوص علاقة والديه، الأمر الثاني يتعلق بالنجم ويل سميث الذي بدأ في أخذ خطوات جدية في إصلاح زواجه وعودته للمسار الصحيح، حيث كشف موقع مترو في وقت سابق أنه وزوجته جادا سميث سافرا إلى جزر البهاما في منتجع مخصص للمشاهير تبلغ قيمة غرفته في الليلة الواحدة 3000 دولار.