نبيل الحلفاوى يحكى كيف عرض عليه دور نديم هاشم فى مسلسل "رأفت الهجان"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم نبيل الحلفاوى، على الرد على سؤال إحدى متابعيه عبر حسابه على تويتر، قائلة: "حسيت بإيه لما اتعرض عليك دور نديم هاشم فى مسلسل رأفت الهجان؟ وأزاى قدرت تتقمص الشخصية علشان تطلع بالجمال والثبات ده".
ليرد عليها قائلا: "الحكاية لها جذورالأستاذ يحيى العلمى طلبنى فى الجزء الأول (كنت قد قرأت الرواية) اعتذرت قائلا مشاركتى فى العمل لن تكون إلا من خلال دور نديم.. فرد بأن نديم غير موجود فى الجزء الأول قلت إذن لن أشارك".
وتابع "قبل تصوير الجزء الثانى قرأت أن الأستاذ كرم مطاوع سيقوم بدور نديم فاعتبرت الأمر منتهيا.. ثم فوجئت باتصال من الأستاذ يحيى يطلبنى للمشاركة فاعتذرت. فقال ما انا عاوزك فى نديم.. فسألته عن كرم مطاوع قال اعتذر فطلبت منه مهلة حتى أقابل الأستاذ كرم أولا".
وأضاف "بحثت عنه ثم ذهبت إليه وهو يصور عملا آخر وسألته عن سبب الاعتذار قال إنه اختلف مع يحيى حول توقيت ظهوره فقلت دعنى أقنعه فرد بأنه أيضا مشغول فى أعمال أخرى وأكد لى أن هذا موقفه النهائى وتمنى لى التوفيق فى أداء الدور فكان ما كان".
الأستاذ يحيى العلمي طلبني في الجزء الأول(كنت قد قرأت الرواية) اعتذرت قائلا مشاركتي في العمل لن تكون إلا من خلال دور نديم.. فرد بأن نديم غير موجود في الجزء الأول. قلت إذن لن أشارك.
قبل تصوير الجزء الثاني قرأت أن الأستاذ كرم مطاوع سيقوم بدور نديم..(يتبع) 1/3> https://t.co/7YKXltK64l— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy)
الحكاية لها جذور.— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) July 21, 2020
الأستاذ يحيى العلمي طلبني في الجزء الأول(كنت قد قرأت الرواية) اعتذرت قائلا مشاركتي في العمل لن تكون إلا من خلال دور نديم.. فرد بأن نديم غير موجود في الجزء الأول. قلت إذن لن أشارك.
قبل تصوير الجزء الثاني قرأت أن الأستاذ كرم مطاوع سيقوم بدور نديم..(يتبع) 1/3> https://t.co/7YKXltK64l
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