دعاء فاروق تهاجم منتقدي المايوه الشرعي: محتاجين تأهيل نفسي وتربية من أول وجديد

رنا صلاح الدين - عبرت الإعلامية المصرية دعاء فاروق عن استيائها الشديد من موجة الهجوم الأخيرة على المحجبات، ومنع بعض إدارات الشواطئ والنوادي نزولهن إلى المياه بسبب ارتداء البوركيني أو ما يسمى بالمايوه الشرعي.

دعاء كشفت أنها متواجدة في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، لافتة إلى أن هذه القرية مملوكة لرجل أعمال مسيحي الديانة، ومع ذلك تتنوع فئات النزلاء والنزيلات بها واختلافهم بين محجبة وغير محجبة ومسلم ومسيحي.

وأضافت: "الوحدات ملخبطة متعرفش مين مسلم ومين مسيحي غير لو اضطلعت عالاسماء وطبعا المحجبات معروفين .. الجنايني وبتوع الصيانة والأمن اسمهم جورج وعادل وجوزيف.. البنات بالبكيني عالبحر والشباب أحيانا بالبيرة واحنا بنكون في الشمسية اللي جنبهم لا هم بيستعروا مننا علي اساس ان احنا بقينا عار بالنسبة لبعض المرضي.. ولا احنا متضايقين ابدا من وجودنا جنب بعض.. الناس لطيفة بشكل يفرح".

وتابعت: "الراجل المسيحي باع الوحدات للمحجبات عادي ومفيش أي حمام سباحة ممنوع فيه النزول بالمايوه المقفول ابدا.. مش بحب اسمي المايوه لا شرعي ولا بوركيني هو مايوه مقفول وخلاص..لا بقول عليه شرعي ولا عرفي هو مايوه بيغطي الجسم فقط ولا يمكن اي واحدة تقدر تقعد بيه في الشمس لانها هتفطس من الحر لازم تنزل الماية عشان تستحمله".

دعاء فاروق

وأكملت: "اللطيف بقي اني شفت ست منقبة قاعدة عالشط أم لبنات وأولاد فيه منهم محجبات وفيه منهم غير محجبات وجنبنا البنات بالبيكيني وحاجة في منتهي الرقي اللي في الدنيا.. محدش بيبص علي حد اصلا.. لا بتعالي ولا باحتقار ولا بتلصص ولا بأي طريقة.. الناس مستمتعين بالبحر وحمامات السباحة مع أهلهم وأصحابهم".

واستطردت: "بمناسبة الواقعة العجيبة اللي حصلت في مكان ما في الساحل مش متأكده من اسمه.. ومش فارق معايا الأسماء المهم التصرفات التي تصدر من ناس بيقولوا علي نفسهم انهم شيك وكلاسي وكده

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وأضافت: "ايه يا ناس ايه اللي جرالكو؟؟؟ وايه قصة انتي مستأجرة ولا مالكة دى ؟؟؟ ده الشاليه الصغير في الصف بتاع سيدى عبدالرحمن بيتأجر ب ٣٠٠٠ و٤٠٠٠ جنية في الليلة الواحدة وفي الفيلل بأرقام خيالية هتدفع كل ده وتيجي تستخسر في المايوه اللي علي جتتها ما تظبطوا كده وانتو بتتكلموا وتحسنوا الملافظ والاخلاق عشان بقت بظرميط خالص".

وتابعت: "الناس عاوزة تروح تتبسط يا هادمي اللذات يا عديمي المفهومية يا بتوع جر شكل مخاليق ربنا.. تعالوا اتعلموا من الناس اللطيفة اللي احنا قاعدين في وسطهم.. ناس كُمًل وذوق.. والأهم انهم راقيين أصل الرقي له ناسه مش باللبس يا حبايبي لا بالأخلاق.. تعرفوها الأخلاق دى ولا معدتش عليكم؟ هي معدتش عليكم عارفين ليه لأن الأخلاق بتقول اننا نخلينا في حالنا ومنحشرش نفسنا في شؤون غيرنا .. الأخلاق بتقول اننا منضايقش حد طالما هو في حاله ومجاش ناحيتكم.. الأخلاق يعني نضحك في وش الناس ونصبح ونمسي عليهم ونساعدهم لو احتاجونا.. واضعف الإيمان مالناش دعوة بيهم.. مش نكدرهم بمنتهي السئالة والرخامة والتناحة".

دعاء فاروق

وأكملت: "ما أراه هي تناحة منقطعة النظير ودخول في هدوم الناس.. حضرتك يا هانم داخلة في هدومي وده شيء سئيل قوي لدرجة لزجة عشان انا لو بصيت علي هدومك هتتشنجي وتتعوجي وتقولي اصلها بتبص عليا.. احنا آخر همنا بقي نبص عليكي انما انتي ياريتك بتبصي بس لأ ده انتي حشرتي نفسك في فتلة مايوه لازق في جسمي يا رخمة منك ليها.. يا جماعة انتو محتاجين تأهيل نفسي وتربية من أول وجديد .. يا جماعة انتو محتاجين كورسات تفهمكم حقوقكم وواجباتكم".

واستطردت: "ورقة واكتبي ورايا يا ست الكل.. لا يحق لي أن أتدخل في شؤون الآخرين بدون وجه حق عشان عيب يا ماما بصي قدامك ومالكيش دعوة بحد عشان عيب.. يمكن ماما نسيت تقولك أنه عيب كده ومالكيش دعوة بحد يا حبيبتي ومتدخليش في اللي مالكيش فيه عشاااان عيب سمعتي عن حاجة اسمها العيب ؟؟؟!!!! .. معلش كان الله في العون نعذرها يمكن نسيت تفكرك.. عيب تروحي لناس في حالهم مبسوطين تضايقيهم عشان لابسين مايوه مقفول معلش كان بودنا نجاملك ونقلع بس مش هينفع عندنا شوية مبادىء وفروض وقناعات مانعانا مطلبناش من حد انه يعملها بس بنطلب من حضراتكم أنكم تسيبونا في حالنا ومالكوش دعوة بينا"

ووجهت كلامها للمحجبات، بقولها: "يا بنات يا محجبات يا لطيفات يا جميلات يا قمرات يا مؤدبات يا راقيات معلش يا حبايبي الناس دول مش كتير هم شوية ناس مزعجين مش فاهمين.. اعرضوا عن الجهلة يا حبايبي وادوهم ضهركم ومتردوش علي حد طالما انتو موجودين في مكان مسموح فيه المايوه المقفول يبقي اللي مش عاجبه يخبط راسه في أي حاجة عشان مفيش حيطان في شواطيء ربنا".

وتابعت: "وبالنسبة للأماكن اللي بتمضي الناس علي الالتزام بعدم ارتداء مايوه مقفول هم مش كتير بناقصهم.. وطالما فيه محجبات ارتضوا ومضوا علي الروولز دى خلاص براحتهم وربنا يسعد سعيد بسعيدة.. المهم انا مبسوطة بجيراني الحلوين المسيحيين والمسلمين غير المحجبات والمحجبات حيث مفيش فرق نهائي.. تحية لكل الراقيين في معظم شواطيء مصر وتحية لكل الناس الراقيين بشكل عام.. وشكرا".