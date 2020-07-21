رنا صلاح الدين - تمنى الممثل الأمريكي ستيف مارتن مارتن الشفاء العاجل للنجمة الهندية ايشواريا راي Aishwarya Raن بعد أصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر تغريدة يشاركها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وذكر تقرير صحيفة republicworld قيام ممثل هوليوود ستيف مارتن، الذي ظهر مقابل أيشواريا راي في فيلم Pink Panther 2 في عام 2009، بالتغريد من أجل شفائها السريع من COVID-19. وغرد ستيف قائلًا "أتمنى أن تتعافى أيشواريا راي باتشان وابنتها بسرعة" حيث. اكتسبت التغريدة منذ تحميلها أكثر من 3 آلاف إعجاب.
اقت تغريدة ستيف مارتن دعم كثير من من كل من مشجعيه والى جانب محبي ايشواريا. بينما كتب أحد المعجبين "تلك العائلة المسكينة. آمل أن يكونوا على ما يرام، أبعث بالمشاعر الأكثر إيجابية، أريدهم أن يكونوا على ما يرام. وكتب آخر "أشعر بالسوء لجميع أفراد الأسرة. آمل حقًا أن يكونوا بصحة جيدة جميعًا.
دخلت ايشواريا راي وابنتها ارديا باتشان في الحجر الصحي الذاتي بعد اختبار إيجابي لـ COVID-19. وفي وقت سابق، تم اختبار أميتاب وأبهيشيك باتشان بشكل إيجابي وتم إدخالهما إلى مستشفى نانافاتي في مومباي. وبعد بضعة أيام في الحجر الصحي، لحقت ايشورايا بهما.
وكشف مصدر أن أفراد عائلة باتشان الأربعة بخير ويستجيبون بشكل جيد للعلاج. وقد تم إدخالهم إلى عنبر العزل بينما من المتوقع أن يتعافى أميتاب وأبيشيك بالكامل قريبًا،
كانت هذه تفاصيل خبر الممثل الأمريكي ستيف مارتن يدعم ايشواريا راي في مرضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.