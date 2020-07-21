الفنانة التونسية أماني السويسي تتعرض للضرب من متعهد حفلات.. فيديو

رنا صلاح الدين - صدمت الفنانة التونسية أماني السويسي جمهورها بمقطع فيديو، ظهرت فيه بالمستشفى فيما امتلأ وجهها بالكدمات.

الفنانة التونسية كشفت باكية أنها تعرضت للضرب المبرح من متعهد حفلات طالبته بأتعابها.

وكشفت المزيد من التفاصيل، في برنامج "أحلى صباح"، حيث قالت إنها تعرضت لظلم كبير وإهانة من متعهد للحفلات يدعى سفيان هاجمها في مكتبه وانهال عليها بالضرب المبرح لمجرد أنها طالبته بحقوقها المادية المتبقية بذمته.

اماني السويسي

وأضافت باكية أن المتعهد اتصل بها ودعاها للقائه في مكتبه، فطلبت منه تسليمها عائدات حفلاتها طوال سنة معه، لكنها فوجئت برغبته في الاستيلاء على 75% من هذه العائدات.

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وتابعت أنه هاجمها في مرحلة أولى بآلة حادة تستخدم لقطع الأوراق، ثم وجه لها لكمة قبل أن يبرحها أرضا ويواصل ضربها، لافتة إلى أنه لولا تدخل مساعدته لمنعه من مواصلة ضربها لفارقت الحياة.

ومن جانبه، كذّب المتعهد سفيان سيالة كل ما قالته أماني السويسي، وقال: "كل ما في الأمر أن المعنية عمدت إلى محاولة استفزازي وسبي وشتمي بنعوت وكلام بذيء لا يليق بفنان فقمت بطردها من مكتبي وكان ذلك أمام أنظار جيراني بالعمارة".

اماني السويسي