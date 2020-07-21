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نجل أمير كرارة وأصدقائه في زيارة لمحمد رمضان بمنزله.. صور

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رنا صلاح الدين - قام "سليم" نجل الفنان المصري أمير كرارة بزيارة الفنان محمد رمضان في منزله برفقة اثنين من أصدقائه.

محمد رمضان نشر مجموعة صور جمعته بابن أمير كرارة وأصدقائه، خلال زيارتهم له، وذلك على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

906ca7662a.jpgمحمد رمضان وابن امير كرارة

الفنان المصري أرفق الصور بتعليق قال فيه: " زيارة غالية من سليم كرارة ابن صديقي النجم الكبير #أمير_كرارة وأصحابه چو و ياسو نورتوني يا أبطال".

73a869a67c.jpgمحمد رمضان وابن امير كرارة

الفنان أمير كرارة حرص على توجيه رسالة شكر لرمضان، حيث كتب، على خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام": "ابني راجع من عندك أسعد واحد في الدنيا، شكرًا النجم الكبير محمد رمضان، ربنا يحبب فيك خلقه".

91460ba31a.jpgمحمد رمضان وابن امير كرارة

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يذكر أن أمير كرارة كان قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "الإختيار"، والذي حقق نجاحا كبيرا، حيث جسد خلاله شخصية الشهيد أحمد المنسي.

ba5be5b4d2.jpgمحمد رمضان وابن امير كرارة

كما شارك الفنان محمد رمضان في موسم رمضان الماضي بمسلسل "البرنس"، وشاركه البطولة أحمد زاهر، وروجينا، ونور اللبنانية، وغيرهم.

a88c36955a.jpgمحمد رمضان وابن امير كرارة

1b9daa1189.jpgمحمد رمضان وابن امير كرارة

e2ff54f17c.jpgمحمد رمضان وابن امير كرارة

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