جميلة عوض بطلة حكاية في "إلا أنا"

تستعد الفنانة المصرية الشابة جميلة عوض، في أغسطس/آب، لتصوير دورها في "أبيض وردي"، وهو اسم مؤقت لواحدة من 6 حكايات يتضمنها مسلسل "إلا أنا"، من تأليف الكاتبة نجلاء الحديني وإخراج مريم الأحمدي.

ويتألف مسلسل "إلا أنا" من 6 حكايات منفصلة، تقع كل واحدة في 10 حلقات ولكل منها مؤلف ومخرج وبطلة، وجميع الحكايات مقتبسة من قصص وأحداث واقعية، يتم من خلالها تناول العديد من القضايا التي تهم المجتمع المصري.





وشاركت جميلة مؤخرا في بطولة فيلم "بنات ثانوي"، الذي عُرِض في يناير/كانون الثاني الماضي، وحقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر.

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وفازت جميلة مؤخراً بجائزة أفضل ممثلة "أفريقية - آسيوية" عن دورها في فيلم "الضيف" من مهرجان "نيو فيجن" السينمائي الدولي في هولندا، كما تم تكريمها من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باعتبارها قدوة للشباب فيما تقدمه من أعمال فنية.





وتنتمي جميلة عوض لعائلة فنية ولفتت الأنظار إليها بدور "هانيا" في مسلسل "تحت السيطرة" (إنتاج 2015)، وهو العام الذي حصلت فيه على العديد من الجوائز، منها جائزة "الدير جيست" كأفضل ممثلة صاعدة.

بعدها انطلقت جميلة في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المميزة، مثل "هيبتا: المحاضرة الأخيرة" (2016)، الذي حقق أعلى الإيرادات في شباك التذاكر وقت عرضه، و"الضيف" (2019)، الذي جاء عرضه العالمي الأول في مهرجان "تالين بلاك نايتس" السينمائي في إستونيا وفاز بجائزة الجمهور، و"سبع البرمبة" (2019) الذي تخطت إيراداته 37 مليون جنيه، ذلك بالإضافة إلى مسلسل "لا تطفئ الشمس" الذي نافس بقوة في موسم رمضان 2017.



