ورد الخال في اعتراف صريح: أنا نادمة

لفتت الممثلة ورد الخال الأنظار مرة جديدة بتعليق نشرته عبر حسابها على موقع انستغرام، وذلك بعدما اعترفت بشكل صريح أنها نادمة على عدة أشياء قامت بها في السابق. لكن ورد لم تكشف أية تفاصيل عن الأشياء التي جعلتها تندم عليها اليوم.

وقالت ورد: “كنت أقول لا اندم … ولم أكن اكذب ….اليوم اكتشفت انني نادمة على الف شغلة وشغلة…ولا أكذب … انني ابتسم… الندم ليس بالشيء الخطأ، الندم معلّم“.

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من جهة أخرى، وكما سبق وكشفنا أولاً ان صناع مسلسل “عشيق امي”، الذي تؤدي بطولته النجمة اللبنانية ورد الخال والنجم السوري خالد القيش، اخذوا القرار بتغيير اسم المسلسل إلى “هند خانم” بسبب شخصية “هند” التي تجسدها “ورد” في المسلسل.

ومع تخفيف اجراءات التعبئة العامة، استأنف المنتج مروان حداد، صاحب شركة مروى غروب، تصوير مسلسل “هند خانم”، في الثاني من تموز الجاري على ان ينتهي فريق العمل من التصوير أواخر هذا الشهر مبدئياً كي يصبح جاهزاً للعرض عبر شاشة “الجديد”.

المسلسل كتابة رازي وردي، اخراج كنان اسكندراني، ويجمع الى جانب “الخال” و”القيش” نخبة من الممثلين وهم: وسام صباغ، اسعد رشدان، ماريبل طربيه، يمنى شري، جويل الفرن، جناح فاخوري، ريموند عازار، بيدرو طايع وجوزف حويك وغيرهم.