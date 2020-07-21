جوني ديب يتهم آمبر هيرد بخيانته مع 8 مشاهير ليوناردو دي كابريو بينهم

اتهم النجم العالمي، جوني ديب زوجته السابقة، آمبر هيرد بخيانته وممارسة الجنس مع ثمانية نجوم على الأقل بما في ذلك، الممثل الإنجليزي، إيدي ريدماين والممثل الأمريكي، جيمس فرانكو والمخرج كيفين كوستنر والممثل وعارض الأزياء تشانينج تيتوم.

وقال إن ذلك فضلًا عن علاقة مع النجم ليوناردو دي كابريو، الممثل الأسترالي، وليام هيمسورث والمنتج بيلي بوب ثورنتون ووصل الأمر لاتهامها بعلاقة جنسية مع الممثلة كيلي غارنر، وفقًا لصحيفة "ذا هيرالد صن".

وقالت آمبر في جلسة المحكمة العليا اليوم الإثنين إن ديب أطلق على دي كابريو "رأس اليقطين" ولقب تيتوم بـ "رأس البطاطا" أثناء نوبات الغضب التي أثارها؛ نظرًا لأن غيرته جعلته يكره أي زميل لها.

كما أشارت إلى أنه كان يشعر بالضيق بشكل خاص إذا كانت لديها مشاهد جنسية في الأفلام، متعجبًا من دفع الأشخاص أموالًا لمشاهدتها كذلك.

كما زعمت أيضا أن ديب هدد مرارًا وتكرارًا بقتلها واغتصابها، مضيفة أنه كان عليها دائمًا أن تبرر أعمالها وكان الوضع سيئًا جدًا عندما يحتوي العمل الذي تقوم بتمثيله على أي مشهد تقبيل أو غيره.

وقالت: "كان يمسك هاتفي أو يخبرني أن شخصًا ما أخبره بأنني على علاقة غرامية بأحدهم ويتصرف كما لو كان لديه معلومات تثبت ذلك".

وأضافت هيرد أنها كانت تخشى أن تموت في هجوم من قبل جوني ديب عليها، مشيرة إلى أنه ضغط على رقبتها مرة وأخبرها بأنه سيقتلها ويغتصب جثتها.

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وادعت هيرد أن جوني ديب أخبرها أن السبيل الوحيد للتخلص من زواجهما هو الموت، لافتة إلى أنه لكمها وركلها وخنقها وقذف الهاتف المحمول في وجهها بقسوة.

كما قالت آمبر أيضًا إن ديب هددها في العديد من المرات باستدعاء رجال آخرين لاغتصابها، وأخبرها ذات مرة أثناء سفرهما: "عندما نهبط، يمكنني الاتصال ببعض الإخوة السود الذين يمكنهم الاعتداء عليكِ".

يُذكر أن ديب البالغ من العمر 57 عامًا، يقاضي مجموعة News Newspapers وصحيفة "ذا صن" و المحرر دان ووتون، على مقال صدر في 2018 أشار إلى أن ديب ضرب زوجته مع سلسلة من الإهانات الجسدية والإساءة العاطفية طيلة فترة زواجهما

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