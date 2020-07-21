ريما فقيه في حلقة نقاش مع "Forbes Middle East"

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"الخليج 365" من بيروت: تمّ إختيار سفيرة مركز سرطان الأطفال في لبنان ريما فقيه للمُشاركة في حلقة نقاش تُنظّمها "Forbes Middle East" بعنوان "Women In Philanthropy and Charitable Care" .

تنقل ريما خبرتها وتنضمّ إلى مجموعة من النساء الرائدات والمُلمّات بالشؤون الإنسانيّة والإجتماعيّة لمُناقشة قضايا رئيسيّة مُرتبطة بالحماية الإجتماعية والعناية الصحيّة والأعمال الخيريّة والبيئة، وذلك في 23 يوليو 2020 بتمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات/ السابعة مساءً بتوقيت بيروت.

وتهدف حلقة النقاش التي تُديرها عن بُعد الشريكة الإداريّة في شركة Legal Circle ثريّا ترك إلى حثّ المُتابعين على التعاطف والتكاتف في سبيل دعم المؤسّسات الخيريّة التي تُواجه الكثير من المصاعب في الآونة الأخيرة من جرّاء الوضع الإقتصاديّ الناتج عن جائحة كورونا.

ويُشارك في هذا اللقاء إلى جانب ريما فقيه كلّ من:

د. سوسن الماضي الأمين العامّ لجمعيّة أصدقاء مرض السرطان / الإمارات العربيّة المُتحدة

نسرين قطاميش المُدير العام لمؤسّسة "الحسين" للسرطان / الأردن

د. ديما جمالي رئيسة الشبكة الوطنيّة لميثاق الأمم المُتّحدة / لبنان

منّة دبهولكار الرئيسة التنفيذيّة لـ"Gift Global Initiative" / الولايات المُتحدة الأميركيّة

بربرا وينستون رئيسة برنامج الأغذية العالميّ / الولايات المتحدة الأميركيّة

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