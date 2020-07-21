مؤلفة فيلم "العفاريت" تنتقد الضجة المثارة حول الفيلم بعد 30 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتقدت الكاتبة ماجدة خيرالله، مؤلفة فيلم "العفاريت" الضجة المثارة بعد تداول مقطع فيديو للفنان عماد محرم- والذي جسد شخصية المجرم شمندي ضمن أحداث الفيلم- وأعلن في الفيديو أن "بلية" هي ابنة ماما كريمة -مديحة كامل- وليست لوزة.

وكتبت "ماجدة" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "في أغنية بهية البراوية اللي كتبها صلاح جاهين وغنتها سعاد حسني، في فيلم المتوحشة، جملة بتقول شوف الهيافه المؤلمة".

وتابعت: "النهارده صحيت على نوع من الهيافة المؤلمة، عندما قام أحد ممثلي فيلم العفاريت، بتسجيل فيديو يعلن فيه عن سر يراه خطيرا، وكان سببا في حيرة الأمة، والأجيال المتعاقبة، وهو من تكون ابنة مديحة كامل، وتفضل سيادته وأعلن بثقة أنها بلية، وبعدها سمعنا أصوات تهليل وتكبير وانتصارات، وزفرات ارتياح، وكأن الجماهير استراحت بعد عناء، وعشرات من الأشخاص كنا نحسبهم عقلاء، كل منهم يقول والله كنت عارف إنها بلية، وآخرون يقولون كم تمنينا أن تكون لوزة، بجد؟، هو فيه إيه؟ وإيه الهيافة المؤلمة دي"؟!

واستكملت: "طبعا ممكن حد يقول لماذا لا تفرحي بهذا الضجيج، حول فيلمك بعد كل تلك السنوات، والحقيقة أني لا أحب أن أفرح لأسباب واهية، وبستغرب من إن البعض مشغول جدا بفكرة مين بنت مديحة كامل، مش بفكرة عصابات خطف الأطفال، والمتاجرة فيهم، وهي قضية ما زالت مستمرة وباقية".

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وأضافت: "محدش ليه اهتم بمصير الطفل سقراط الذي كان مهتم بالقراءة، والمذاكرة، ولو كان في ظروف أفضل ووسط عائلته ولم يتم اختطافه، ربما كان الآن طبيبا أو مهندسا، أو صحفيا، أو أحد المبدعين، لم يكن هدف فيلم العفاريت إثارة حيرة من يشاهده، ودفعه أن يترك كل الأشياء المهمة في حياته، والبحث عن إجابة سؤال من تكون ابنة مديحة كامل، هل ارتحت كده؟".

واختتمت حديثها قائلة: "ما فكرتش في احتمال إن تكون ابنتها ليست بلية ولا حتى لوزة، وإن مجرد وجود ملابس الطفلة لدى الكاتعة ليس دليلا على وجودها، مش جايز تم بيعها لعائله لا تنجب، هناك عشرات الاحتمالات، التي لم تفكر فيها، ولم أفكر فيها أنا أيضا لأن هذا لم يكن هدف الفيلم، ولو كنت مستقبلا جيدا لفن السينما، لأدركت أن قيمة الكثير من الأفلام تكمن في الأسئلة التي تتركها معلقة بلا إجابة، وتبقى تحاول تتفرج على انستازيا! وسع مداركك وسيبك من الهيافه المؤلمة".

فيلم "العفاريت" عرض للمرة الأولى عام 1990، وهو من بطولة مديحة كامل، عمرو دياب، عماد محرم، ومن إخراج حسين الدين مصطفى.