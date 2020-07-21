بالصور| "من تحت الماء".. أحمد فهمي: "دائما سيناء هي الأجمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نشر الفنان أحمد فهمي، صورًا أثناء قيامه بالغطس تحت الماء، خلاله عطلته الصيفية التي يقضيها خلال هذه الأيام مع زوجته في سيناء.

وعلق "فهمي" على الصور التي نشرها عبر حسابه على "إنستجرام": "دائمًا سيناء هي الأجمل".

يذكر أن فهمي قد تعرضه مؤخرًا لإصابة في الركبة أثناء لعبه لكرة القدم مع عدد من أصدقائه.

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ولكنه ظهر منذ أيام ليطئمن متابعيه على حالته، وكتب: الحمد لله ركبتي أحسن شوية من الأول".

كما وجه الشكر لطبيبه: "بشكر دكتور محمد أسامة طبيب نادي الزمالك على مجهوده الكبير معايا

وينتظر فهمي عرض أحدث أفلامه "العارف" بطولة أحمدعز، ومحمود حميدة، وإخراج أحمد علاء، والذي انتهى من تصويره مؤخرًا.